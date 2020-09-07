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Polis olmak istedi emniyet müdürü kırmadı

DÜZCE HABERLERİ  | 07.09.2020 17:30 | Son Güncelleme

Düzce’nin Ağa Mahallesi’nde denetim yapan Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’a polis olmak istediğini söyleyen 5 yaşındaki Miraç’ın hayalini Emniyet Müdürü Akkaplan gerçeğe dönüştürdü.

Düzce’nin Ağa Mahallesi’nde denetim yapan Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’a polis olmak istediğini söyleyen 5 yaşındaki Miraç’ın hayalini Emniyet Müdürü Akkaplan gerçeğe dönüştürdü. Verdiği talimatla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler, minik Miraç’a polis kıyafeti ve oyuncak polis arabası hediye ettiler.
Geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya denetim yapmak için Ağa Mahallesi’nde sokakları dolaştı. Gezdikleri 1966. sokakta Kirez ailesinin 5 yaşındaki minik çocukları Miraç tarafından karşılanan Emniyet Müdürü Akkaplan ve Alay Komutanı Albay Çetinkaya, minik miraç ile bir süre sohbet ettiler. 5 Yaşındaki çocuğun polis olmak istediğini öğrenen Mehmet Ali Akkaplan, minik çocuğun hayalinin gerçekleştirilmesi için talimat verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Emniyet Müdürü Akkaplan’ın talimatını yerine getirerek Emniyet Müdürü’nün aldığı polis kıyafetini ve oyuncak polis arabasını 5 yaşındaki Miraç Kirez’e hediye ettiler. Minik Miraç’ın polis kıyafetini giydiren polis abla ve ağabeyleri, ayrıca yanlarında götürdükleri temizlik malzemesi, maskelerden oluşan paketi de hediye ettiler.
Diğer taraftan polis ekipleri ayrıca minik Miraç ve kardeşlerine özel hazırlanan minik maskeleri de taktılar.
Hediyelerini gören Miraç Kirez’in mutluluğu ise yüzüne yansırken görenleri de duygulandırdı.

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