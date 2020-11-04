YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Polis, psikolog ve veliler çocuklar için bir araya geldi

Polis, psikolog ve veliler çocuklar için bir araya geldi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.11.2020 13:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında velilere "Aile İçi İletişim" semineri verildi.Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen seminer, İçişleri Bakanlığının çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda düzenlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında velilere "Aile İçi İletişim" semineri verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen seminer, İçişleri Bakanlığının çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda düzenlendi. Seminere Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik, Psikolog Müge Fırat, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Mehmet Özdoğan, Cengiz Yener ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.
Maske, mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen seminer, Psikolog Müge Fırat’ın konuşması ve sunumlarıyla başladı. Psikolog Fırat, programa katılan öğrenci velilerinin çocukların evde ve dışarıdaki davranışları üzerinde doğru bir şekilde iletişim kurması gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
Etkinlik daha sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Mehmet Özdoğan ve Cengiz Yener’in kısa film gösterileri ve sunumlarıyla devam etti. Polis memuru Mehmet Özdoğan ve Cengiz Yener, İçişleri Bakanlığının çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında çeşitli örnekler vererek, programa katılan velileri bilgilendirdi.
Süleymanapaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik’te seminerin amacı ve kapsamı hakkında velilere bilgi vererek, bu seminerlerin devam edeceğini dile getirdi. Seminere gelen veliler, merak ettikleri konuları sorarak, düşüncelerini dile getirdi.
Programa yoğun olarak kadınların katıldığı gözlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:59
İkindi
15:43
Akşam
18:10
Yatsı
19:31

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Gülay Eczanesi
Cerkezkoy
Deva Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Hayat Eczanesi
Malkara
Özen Eczanesi
Suleymanpasa
Yasemin Eczanesi
Sarkoy
Senem Eczanesi
Yeniciftlik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tekirdağ’da 330 rehber öğretmen TBM Programı tanıtıldı
Tekirdağ’da 330 rehber öğretmen TBM Programı tanıtıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çorlu’da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor
Çorlu’da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor
Çorlu’da Narkotik Operasyonu
Çorlu’da Narkotik Operasyonu
Tekirdağ Valisi Yerlikaya`dan Can Tekstil`e Ziyaret
Tekirdağ Valisi Yerlikaya`dan Can Tekstil`e Ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.