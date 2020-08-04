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Polis suçlulara göz açtırmıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda, 16 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 12 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 37 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda, 16 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 12 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 37 aranan şahıs yakalandı. 8 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı.
Ekipler ayrıca, Bir miktar uyuşturucu ve hint keneviri,4 adet ruhsatsız silah 26 adet fişek,4 adet ruhsatsız av tüfeği 22 adet kartuş,5 adet kurusıkı silah, 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motorsiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, bin 560 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet kesici alet ele geçirdi.

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Sehitkamil
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