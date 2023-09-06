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  4. Polis, suyla dolan evde mahsur kalan yatalak hastayı böyle kurtardı

Polis, suyla dolan evde mahsur kalan yatalak hastayı böyle kurtardı

06.09.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de şiddetli yağışın ardından sel suyunun bastığı bir evdeki yatalak yaşlı kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul’da Başakşehir ve Küçükçekmece’de dün akşam aniden bastıran sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybederken, işyerlerinde ve evlerde büyük çapta hasar oluşmuştu. Sultangazi Habibler Mahallesi Galip Esmer Caddesi’ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daire de sel suyuyla doldu. Evde yaşayan Melek Dokgöz adlı yatalak yaşlı kadın içeride mahsur kaldı. Yardım isteyen yaşlı kadının imdadına polis ekipleri yetişti. Bele kadar suya giren polis ekipleri, Melek Dokgöz’ü selden kurtardı. Polis ve sağlık ekiplerinin çabalarıyla kurtarılan yaşlı kadın, ailesine teslim edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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