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Polis takibe aldığı şahsın cebinden 300 TL sahte para çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.11.2020 18:35 | Son Güncelleme

Denizli’de, bir araçta yapılan aramalarda sahte para çıktı.

Polis takibe aldığı şahsın cebinden 300 TL sahte para çıktı

Denizli’de, bir araçta yapılan aramalarda sahte para çıktı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Denizli’de parada sahtecilik suçunun önlenmesi için kontrolleri sıkılaştıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, bir süredir takibe aldığı şahsın aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 3 adet sahte 100 TL banknot ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan, yapılan kontrollerde 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şüpheli gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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