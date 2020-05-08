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Polis, Trafik Haftası’nda evde kalan çocukları unutmadı

MANİSA HABERLERİ  | 08.05.2020 15:36 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde trafik ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çocukları ziyaret ederek, trafikle ilgili bilgilendirici broşürler ile hediyeler dağıttı.Kula’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve trafik ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yeni tip korona virüs nedeniyle evlerinde olan çocukları unutmadı.

Manisa’nın Kula ilçesinde trafik ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çocukları ziyaret ederek, trafikle ilgili bilgilendirici broşürler ile hediyeler dağıttı.
Kula’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve trafik ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yeni tip korona virüs nedeniyle evlerinde olan çocukları unutmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, trafik haftası nedeniyle bir program düzenledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukları evlerinde ziyaret eden İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Bülent Bayır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci ve trafik ekipleri, çocuklara trafikle ilgili bilgilendirici broşürler ile hediyeler dağıttı. Sosyal mesafe kuralına uyum göstererek çocuklarla sohbet eden polis ekipleri, trafik kurallarıyla ilgili sorular da sordu. Kendilerini ziyaret eden trafik ekiplerini ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü yazdıkları şiirler ile karşılayan çocuklar, mutlu olduklarını dile getirerek çocuklar, broşürler ve hediyeler için polislere teşekkür etti.

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