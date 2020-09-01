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Polis üniversite öğrencilerini uyardı

MERSİN HABERLERİ  | 01.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

Mersin polisi, üniversiteye kayıt yaptırmak için il dışından kentte gelen öğrenci ve velileri, başta terör ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere birçok konuda broşür ile kitapçık dağıtarak, bilgilendiriyor.Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Güvenlik Şube, Terörle Mücadele (TEM) ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, kente gelen üniversite öğrencilerine yardımcı olunuyor.

Polis üniversite öğrencilerini uyardı

Mersin polisi, üniversiteye kayıt yaptırmak için il dışından kentte gelen öğrenci ve velileri, başta terör ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere birçok konuda broşür ile kitapçık dağıtarak, bilgilendiriyor.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Güvenlik Şube, Terörle Mücadele (TEM) ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, kente gelen üniversite öğrencilerine yardımcı olunuyor. Ayrıca başta terör ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere birçok konuda da broşür ve kitapçıklar vererek öğrencileri bilgilendiriyor.

Polis üniversite öğrencilerini uyardı

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