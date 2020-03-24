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Polis uyarı yaptı, yaşlı vatandaş dua etti

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.03.2020 14:05 | Son Güncelleme

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamındaki vatandaşları uyarırken, yaşlı vatandaş ise ellerini açıp onlar için dua etti.İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 81 ilde uygulamaya konulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’, Hakkari’de çalışmalarına devam ediyor.

Polis uyarı yaptı, yaşlı vatandaş dua etti

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamındaki vatandaşları uyarırken, yaşlı vatandaş ise ellerini açıp onlar için dua etti.
İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 81 ilde uygulamaya konulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’, Hakkari’de çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlara yardım amaçlı oluşturulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’nda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma, yerel yönetim, AFAD ve Kızılay görevlilerinden oluşan grup, kentteki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve kronik hastalığı olan vatandaşları evlerinde ziyaret edip, gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Yaşlı vatandaşlarla Türkçe ve Kürtçe konuşan polis, onların sağlık durumuyla bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Mahallede dolaşan yaşlı vatandaş uyarıldı
Çalışma yürüttükleri mahallede bir yaşlı vatandaşın dışarıda gezdiğini gören polis, hemen yanına gitti. Türkçe bilmeyen yaşlı vatandaşa dışarı çıkmanın yasak olduğunu, kendi ve çevresindekilerin sağlığı için evde kalmasını istediler.
Ellerini açıp polis ekiplerine dua eden yaşlı vatandaş uyarılarından dolayı teşekkür edip evinin yolunu tuttu. Bazı yaşlıların ise kurallara riayet ederek evlerinin balkonlarında oturması kameralara yansıdı.
Görevini en iyi şekilde yerine getiren Hakkari polisi, mahalle aralarında dolaşan bir çocukla da sohbet ederek, bir yere dokunurken el ve yüzünü yıkaması uyarısında bulundu.

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