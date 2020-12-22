YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.12.2020 13:59 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçan 4 şahıs kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Gaziantep’te polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçan 4 şahıs kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dur ihtarına uymayarak araçla kaçan 4 şahsı uzun süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramalar sonucu bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:34
İkindi
15:04
Akşam
17:24
Yatsı
18:46

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Bahar Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Emir Alp Eczanesi
Sehitkamil
Mercan Eczanesi
Sehitkamil
Samet Eren Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.