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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

MALATYA HABERLERİ  | 10.02.2020 16:51 | Son Güncelleme

Malatya’da, 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda uyuşturucu yakalandı.

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya’da, 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak maddesi gereğince, 2 şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İki şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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