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Polis uzun namlulu silahlarla kuş uçurtmuyor

AKSARAY HABERLERİ  | 23.11.2020 21:09 | Son Güncelleme

Aksaray’da uzun namlulu silahlarla karayollarında denetim yapan polis, kentte adeta kuş uçurtmuyor.Coğrafi konum itibarıyla doğuyu batıya bağlayan önemli bir geçiş güzergahında olan Aksaray’da polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemleri, yaptıkları şok uygulama, denetim ve birçok çalışmayla kentte adeta kuş uçurtmuyor.

Aksaray’da uzun namlulu silahlarla karayollarında denetim yapan polis, kentte adeta kuş uçurtmuyor.
Coğrafi konum itibarıyla doğuyu batıya bağlayan önemli bir geçiş güzergahında olan Aksaray’da polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemleri, yaptıkları şok uygulama, denetim ve birçok çalışmayla kentte adeta kuş uçurtmuyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehrin tüm giriş ve çıkışlarında görev alarak suç ve suçluya geçit vermiyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşı uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla alınan güvenlik önlemleri altında denetim ve çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren ekiplere narkotik köpeği Bixi de eşlik ediyor. Şüpheli görülen araçlar bir bir durdurularak aranıyor. Sürücüler, yolcular ise ehliyet, ruhsat ve GBT sorgusundan geçiriliyor. Ekipler, bu çalışmaların yanında sürücü ve yolcuları korona virüs önlemleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kontrolünden geçirerek uyarılarda bulunuyor.

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