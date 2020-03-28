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Polis ve Jandarma ekipleri minibüslerin yolcu kapasitelerini denetledi

TOKAT HABERLERİ  | 28.03.2020 13:25 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi.Korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında alınan önlemler çerçevesinde Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Polis ve Jandarma ekipleri minibüslerin yolcu kapasitelerini denetledi

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi.
Korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında alınan önlemler çerçevesinde Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Sürücü ve yolcuları alınan korona virüs tedbirleri çerçevesinde bilgiler veren trafik ekipleri, özellikle sürücüleri yolcuların toplu taşıma araçlarında oturma düzeni konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan düzenlemeyle ilgili olarak yayınlanan genelgeye göre; Toplu taşıma araçlarında İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu otobüsleri dahil), araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edecek, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak. Bu genelge çerçevesinde Niksar Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Jandarma Trafik ekipleri ilçe merkezinde ve ilçelere yolcu taşıyan dolmuş ve minibüslerde denetleme yaptı. Korona virüs salgınına karşın maske ve eldivenlerle denetim yapan trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında yolcuların oturma düzenlerini kontrol ederken, araçlarında sigorta, muayene kontrolü yaptı. Sürücüleri uyaran trafik ekipleri, yolculara da toplu taşıma araçlarında uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Polis ve Jandarma ekipleri minibüslerin yolcu kapasitelerini denetledi

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