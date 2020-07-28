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Polis ve jandarmadan bayram öncesi sürücülere bilgilendirme

MUŞ HABERLERİ  | 28.07.2020 16:03 | Son Güncelleme

Muş Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı’nda trafikte oluşabilecek yoğunluk ve olası trafik kazalarının önüne geçmek için kara yollarında sıkı tedbirler uygulayarak sürücülere bilgilendirmelerde bulundu.Muş’ta, polis ve jandarma ekipleri, “2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” kapsamında yollardaki yerini aldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı’nda trafikte oluşabilecek yoğunluk ve olası trafik kazalarının önüne geçmek için kara yollarında sıkı tedbirler uygulayarak sürücülere bilgilendirmelerde bulundu.
Muş’ta, polis ve jandarma ekipleri, “2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” kapsamında yollardaki yerini aldı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ortaklaşa denetimlerini sıklaştıran polis ve jandarma, Özel Harekat Şube Müdürlüğü önündeki trafik uygulama noktasında denetim yaparak sürücülere bilgilendirmede bulunurken, çocuklara da çikolata ve düdük dağıttı. Ekipler, ayrıca çocuklara dağıttıkları düdüklerle anne ve babalarının trafikte hata yapmaları durumda düdük çalarak onları uyarmalarını istedi.
Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden sürücüler, ekiplere teşekkür etti.

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