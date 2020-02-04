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Polis ve zabıta üst geçit ve yaya geçidine dikkat çekmek için pankart astı

MARDİN HABERLERİ  | 04.02.2020 12:53 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri ve trafik polisleriyle beraber İpekyolu’nda, üst geçit ve yaya geçitlerinin kullanımına yönelik pankart astı.Kızıltepe ilçesinden geçen çevre yolunda sıkça kazalar yaşanırken Kızıltepe Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak bir çalışma başlattı.

Mardin’in Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri ve trafik polisleriyle beraber İpekyolu’nda, üst geçit ve yaya geçitlerinin kullanımına yönelik pankart astı.
Kızıltepe ilçesinden geçen çevre yolunda sıkça kazalar yaşanırken Kızıltepe Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak bir çalışma başlattı. Vatandaşların yaya geçitleri ve üst geçitleri kullanmaya teşvik etmek için trafik polisleri ve zabıta ekipleri refüjde uyarıcı pankartlar astı. Pankartlarda ‘Lütfen yaya geçitleri ve üst geçitleri kullanınız, en yakın üst geçit 50 metre’ gibi yazılar yazıldı. Zabıta ve polis ekiplerinin bu ortak çalışmasını gören Sermed Aydoğan, “Ağır tonajlı araçlar çevre yolundan geçiyor. Çevre yolu ilçemizin içerisinde kaldı. Sürekli ölümlü kazalar meydana geliyor. Kızıltepe Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok güzel bir çalışma yapmış. İnşallah bu uyarıcı pankartları gören vatandaşlar üst geçitleri kullanır. Çünkü üst geçit hayat kurtarıyor” dedi.
Üst geçitten geçmenin hem can hem de mal kaybının önüne geçtiğini vurgulayan Seyfettin Sağlam ismindeki bir vatandaş ekiplerin güzel bir çalışma gerçekleştirdiğini aktardı.

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