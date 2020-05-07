YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Polis, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Polis, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 07.05.2020 14:23 | Son Güncelleme

Çorum polisi zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında il merkezinde yapılan operasyonlar ve kargo denetimleri sonucunda 27 şüpheli şahıs yakalandı.Şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 1,45 gram sentetik bonzai, 27 adet extacy hap, 36 adet sentetik ecza, 12,60 gram esrar maddesi, 49 gram likit esrar maddesi, 1 adet tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıslardan 2’si tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Çorum polisi zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında il merkezinde yapılan operasyonlar ve kargo denetimleri sonucunda 27 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 1,45 gram sentetik bonzai, 27 adet extacy hap, 36 adet sentetik ecza, 12,60 gram esrar maddesi, 49 gram likit esrar maddesi, 1 adet tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan 2’si tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Çorum Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:25
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
19:49
Yatsı
21:23

Çorum Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Gökmen Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sungurlu’da 23 Nisan kutlamaları

Sungurlu’da 23 Nisan kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.