Polisan Holding, yılın ilk yarısında 317 milyon lira net kar elde etti

İSTANBUL (AA) - Polisan Holding'in net karı, yılın ilk yarısında, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 298,2 artarak 317 milyon liraya yükseldi.

Polisan Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding, ocak-haziran döneminde konsolide gelirlerini yüzde 149,7 artırarak 2 milyar TL'ye çıkardı.

Holdingin konsolide FAVÖK marjı 1,5 puan yükselerek yüzde 19,4'e, net karı da yüzde 298,2 artarak 317 milyon TL'ye ulaştı.

Polisan Kansai Boya'nın dahil olduğu kombine finansal sonuçlarda da başarı kaydeden Polisan Holding, kombine gelirlerini yüzde 111,6 büyüterek 3,3 milyar TL'ye, kombine FAVÖK marjını ise 1,9 puan artışla yüzde 18,3'e yükseltti. Holdingin kombine net karlılığı ise yüzde 322,4 büyüyerek 328 milyon TL olarak gerçekleşti.

- "Tüm olumsuzluklara rağmen süreci iyi yönettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, Çin ekonomisinde yaşanan yavaşlamaya, ABD ve Avrupa'da beklentileri aşan enflasyona, Rusya-Ukrayna savaşı gölgesindeki enerji tedarik belirsizliğine rağmen süreci iyi yönettiklerini bildirdi.

Salgının baş gösterdiği 2020'den bu yana büyüme ve karlılıkta yakaladıkları devamlılığı üretim maliyetini iyi yönetmeye bağlayan Hacıkamiloğlu, Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya, Poliport ve Polisan Hellas şirketlerindeki son durum hakkında da bilgiler verdi.

Yaşanan olumsuzlukların Türkiye dekoratif boya pazarındaki talepte yavaşlamaya neden olduğunu aktaran Hacıkamiloğlu, "Polisan Kansai Boya olarak hem süreci yönetmek hem de müşterilerimize kaliteyi daha ekonomik rakamlarla sunmak adına yılın ilk yarısında piyasaya tanıttığımız yeni ekonomik ürün grubumuz büyük beğeni gördü." ifadesini kullandı.

Hacıkamiloğlu, bu süreçte bayi ve market zincirleri ile güzel bir iletişim yürüttüklerini, e-ticareti güçlendirdiklerini belirterek, hem ürün hem de operasyon tarafında yürüttükleri başarılı stratejinin boya tarafına ciddi anlamda pozitif katkı sağladığını kaydetti.

Boya tarafında ihracat yaptıkları 26 ülkede pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdiklerini aktaran Hacıkamiloğlu, 127 yurt dışı mağazasında marka algısını güçlendiren çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

- "Yeni reçine tesisimizde deneme üretimine başlayacağız"

Mehmet Hacıkamiloğlu, liman operasyonlarını yürüttükleri bağlı ortaklıkları Poliport'taki son durum hakkında bilgi verirken, "Nisanda bakımı tamamlanarak faaliyete başlayan 200 metrelik kuru yük iskelemizde, verimlilik odağıyla iş gücü ve ekipman alanında da iyileştirmeler yaptık. Terminalde tank doluluk oranlarımız tam kapasiteye ulaşırken, sıvı yük depolama kapasitemizde 20 bin metreküp artış sağlayacak yatırımlarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın zamanda yeni reçine tesisinde deneme üretimlerine başlayacak Polisan Kimya tarafında dış pazara yönelik ürün çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Hacıkamiloğlu, katma değeri yüksek fenol reçine ürün grubuna odaklandıklarını ve dış pazarlardan gelen yoğun talebe karşılık vermeyi önceliklendirdiklerini bildirdi.

Hacıkamiloğlu, Balkanlar ve Avrupa'yı hedefleyen ihracat çalışmalarına hız vereceklerini belirterek, yapı kimyasalları ve dizel araçlarda kullanılan Adblue ürün grubunda da stratejilerinin başarıyla sürdüğünü kaydetti.

- "Polisan tesislerinde rüzgar enerjisi kullanıyor"

Polisan Holding CEO'su Hacıkamiloğlu, holdingin bağlı ortaklığı Polisan Hellas'ın, Yunanistan ve Balkanlardaki tek polietilen tereftalat (PET) ve öncü r-PET granül üreticilerinden olduğunu aktararak, salgın süresince yaptıkları çalışmalara değindi.

Hacıkamiloğlu, "Artan operasyonel karlılığımızı en iyi seviyeye çıkaracak stratejimizi başarıyla uygulamaya devam ediyoruz. Bu dönemde enerji tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar ve ekipmanlarımızda güncellemeler yaptık. Global lojistik problemleri yavaş yavaş geride kalırken, önümüzdeki zamanlarda artması olası Uzak Doğu rekabetine karşılık farklı senaryolar üzerinde çalışmalar başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirlik politikalarına ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına değinen Hacıkamiloğlu, şu bilgileri verdi:

"Refinitiv tarafından BİST adına uluslararası sürdürülebilirlik kriterleri esas alınarak yapılan değerlendirmelerde, şirketimiz, raporlama döneminde Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans notu ile kimya sektöründe dünya genelinde değerlendirmeye dahil olan 353 şirket arasında 72. olarak konumlandırıldı ve 6 yıldır Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki yerimizi korumaya devam ediyoruz. Polisan Kimya, Poliport ve Polisan Kansai Boya'da enerji ihtiyaçlarının yüzde 50'sini rüzgardan tedarik ediyoruz. Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki en büyük sağlayıcılarıyla çalışıyoruz."

Hacıkamiloğlu, 2012'ye göre doğrudan ve dolaylı kontrolünde olan (Kapsam I-II) karbon yoğunluğu azaltım oranını yüzde 53'e çıkardıklarını, 2025'e kadar elektrik enerjisi kullanımı kaynaklı karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

