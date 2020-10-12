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Polise alkollü yakalanınca başkasının ehliyetini vermek istedi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.10.2020 17:47 | Son Güncelleme

Eskişehir’de alkollü sürücü polis ekipleri tarafından durdurulunca kendi ehliyeti yerine yanındaki arkadaşının ehliyetini vermeye çalışırken yakalandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde alkollü sürücü E.U., polis ekipleri tarafından durduruldu.

Eskişehir’de alkollü sürücü polis ekipleri tarafından durdurulunca kendi ehliyeti yerine yanındaki arkadaşının ehliyetini vermeye çalışırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde alkollü sürücü E.U., polis ekipleri tarafından durduruldu. Nüfus cüzdanı ve sürücüsü belgesi istenen sürücü önce yanında olmadığını söyledi, ardından M.U. adına düzenlenmiş sürücü belgesini uzattı. Durumdan şüphelenen ekipler, yanlış ehliyet verdiğini anladı. Ekipler, sürücüye ’Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması’, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan‘ suçlarından işlem yaptı.

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