Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

THF Kadın Salon Hokeyi Türkiye Süper Liginde Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı Gaziantep Dorukspor’u 4-2 yenerek 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu..

THF Kadın Salon Hokeyi Türkiye Süper Liginde Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı Gaziantep Dorukspor’u 4-2 yenerek 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu. Polisgücü böylece, bu sezon hem erkeklerde hem de kadınlarda süper lig şampiyonu olmayı başardı. Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, “Gazianteplilere söz vermiştik. İki Türkiye Süper Lig kupasını da şehrimize kazandırmaktan mutluyuz” dedi.

Alanya’da gerçekleştirilen THF Kadın Salon Hokeyi Süper Ligi şampiyonluk kupaları bugün oynanan maçlarla sahiplerini buldu. Şampiyonanın son maçında Dorukspor’u 4-2 yenen Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk kupasını Gaziantep’e kazandırdı. Şampiyona sonucunda Bolu Belediyespor ekibi ikinci olurken, Dorukspor Kulübü de üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Alanya Atatürk Spor Salonu’nda 11 takımın katılımı ile gerçekleştirilen şampiyona sonrası düzenlenen kupa törenine Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Oktay, THF Denetleme Kurulu Bakanı Mustafa Şeref Gökdemir, Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Antalya İl Hokey Temsilcisi Hasan Dişkaya, Hollanda Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Haike Blaauw, Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Ağdağ, THK Basın Komite Başkanı Ali Babat, hokey kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, kupa töreninde yaptığı konuşmada turnuvaya katılan tüm takımları kutladı. Türkiye’de hokey sporunun hızla geliştiğini belirten THF Başkanı Karakan, “Hokeyin gelişmesine emek veren, katkı sunan teknik adamlarımızı, hakemlerimizi ve tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Türkiye olarak hokeyde her geçen gün daha da güçlenerek, ülkemizi dünyada başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

THF Kadın Salon Hokeyi Süper Ligi şampiyonu Gaziantep Polisgücüspor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da, kupa töreni sonrası yaptığı açıklamada, süper lig kupasını bir kez daha Gaziantep’e kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Kaplan, “Gaziantep Polisgücü olarak erkek takımının ardından kadın takımında da şampiyonluk kupasını Gaziantep’e kazanarak çifte şampiyonluk yaşadık. Tüm oyuncuları ve teknik heyeti kutluyorum. Bundan sonraki hedefimiz 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde Alanya’da Gaziantep Polisgücü Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonasıdır. Avrupa’nın en güçlü takımlarının sahaya çıkacağı şampiyonadan kupa ile ayrılmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan Süper Lig şampiyonu olan kadın takımımız da 21-23 Şubat tarihlerinde Litvanya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy şampiyonasında ülkemizi temsil edecektir” diye konuştu.

Yusuf Kasım’ın baş antrenörlüğünü, Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar’ın antrenörlüğünü yaptığı Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımını şampiyonluğa taşıyan ekipte Meltem Çelik, Fatma Çil, Meryem Oymak, Sinem Alpakan, Emine Çelik, Hazime Kızılırmak, Perihan Küçukkoc, Gamze Özcan, Gamze Zor, Yeter Çelik ve Tuğba Küpeli görev alıyor.

