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Polisgücü’nün kadınları fırtına gibi esiyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.02.2020 12:16 | Son Güncelleme

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Buca Halk eğitim Merkezi ile oynadığı karşılaşmayı 10-1 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.Karşılaşmayı Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan’da izledi.Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, THF Türkiye Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig’ inde son dönemece girdi.

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Buca Halk eğitim Merkezi ile oynadığı karşılaşmayı 10-1 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
Karşılaşmayı Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan’da izledi.
Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, THF Türkiye Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig’ inde son dönemece girdi. Günün ilk maçını Buca Halkeğitim Merkezi karşısında 10-1’lik skorla kazandı. Ligde şampiyonluk yolunda önemli adımlar atan Gaziantep Polisgücü Hokey takımı, şampiyonluk kupasını Gaziantep’e getirmeye hazırlanıyor.

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Akşam
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Yatsı
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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Kibar Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
Sahinbey
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