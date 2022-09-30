Polisi görünce 1100 gram esrarı pencereden attılar

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1100 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bayraklı'da önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Emniyet güçlerinin ikamete yöneldiğini fark eden şüphelilerden biri pencereden poşet attı. Poşeti inceleyen ekipler, 1100 gram esrar buldu.
Polis ekipleri, A.K. ve E.K'yi gözaltına aldı.
Zanlıların ikameti ve depo olarak kullanılan adreste, bir miktar esrar ile sentetik ecza ele geçirildi.
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