Polisi görünce panikleyen alkollü sürücü eğlence mekanının duvarına böyle çarptı

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi, Kantarcı Sokak üzerinde meydana geldi. Salih Omurtak Caddesi üzerinde devriye atan polis ekibini gören İ.Ö. idaresindeki otomobil, panikle ara sokaklara daldı. Zikzak şeklinde seyrederek kaldırıma çıkan otomobil, dubaları devirdikten sonra bir eğlence mekanının duvarına çarptı. Sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı.

“KAPAT O KAMERAYI”

Olay yerine gelen polis ekipleri, İ.Ö. isimli sürücünün 1.90 promil alkollü olduğunu belirledi. Öfkesine hakim olamayan şahıs, “Kapat o kamerayı, ne yapmışım ben?” diyerek görüntü almaya çalışan muhabiri engellemek istedi. Sürücü daha sonra işlemleri için polis tarafından karakola götürüldü.

Telefonla konuşurken zikzak çizen arabayı fark edip kaçtı

Dehşet anları kameraya yansırken, yol üzerinde telefonla konuşan bir vatandaşın, zikzak çizen otomobili fark edip kaçması dikkat çekti.

