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‘Polisim’ diye iş bulma vadiyle dolandırdı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir vatandaşı, kendini polis olarak tanıtım kızına iş bulma vadiyle 12 bin 500 lira alarak dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Ertuğrulgazi mahallesinde yaşayan İ.M., şüpheli N.D.’nin kendisini polis olarak tanıtarak kızı H.M.’ye iş bulacağını vadiyle parça parça olmak üzere 12 bin 500 TL para alarak dolandırdığını belirterek şikayetçi oldu.

Eskişehir’de bir vatandaşı, kendini polis olarak tanıtım kızına iş bulma vadiyle 12 bin 500 lira alarak dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Ertuğrulgazi mahallesinde yaşayan İ.M., şüpheli N.D.’nin kendisini polis olarak tanıtarak kızı H.M.’ye iş bulacağını vadiyle parça parça olmak üzere 12 bin 500 TL para alarak dolandırdığını belirterek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu yakalanan ve gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

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