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Polisin burnunu kıran şahıslar adliyeye sevk edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 06.12.2020 18:03 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp araç içerisinde alkol alırken kendilerini uyaran polisin burnunu kıran iki şahsa 3 bin 180’er lira idari para cezası kesildi.

Polisin burnunu kıran şahıslar adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp araç içerisinde alkol alırken kendilerini uyaran polisin burnunu kıran iki şahsa 3 bin 180’er lira idari para cezası kesildi. Görevi başındaki polise darp etmekten adliyeye sevk edilen şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay Fethiye Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak park ettikleri otomobil içerisinde alkol alıp çevreye rahatsızlık veren iki şahıs hakkında çevre sakinleri 155’e ihbarda bulundu. 155 Polis merkezi tarafından bölgeye sevk edilen ekip, şahısları uyararak sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile işlem yapmak istedi. Bunun üzerine polis ekiplerine mukavemette bulunan Nazmi İ. ve Can A. isimli iki şahıs çıkan arbedede polis memuru E.C.’nin burnunu kırarak yaraladı. Şahıslar bölgeye sevk edilen diğer ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 180’er lira para ceza uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin burnunu kıran şahıslar adliyeye sevk edildi

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