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Polisin dikkati ruhsatsız tabancayı ortaya çıkarttı

AYDIN HABERLERİ  | 02.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Şok Ekibi tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 30 fişek ele geçirildi.Vatandaşın huzur ve güveni için gece gündüz çalışan emniyet ekipleri, suçu önlemeye yönelik faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Polisin dikkati ruhsatsız tabancayı ortaya çıkarttı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Şok Ekibi tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 30 fişek ele geçirildi.
Vatandaşın huzur ve güveni için gece gündüz çalışan emniyet ekipleri, suçu önlemeye yönelik faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Şok Ekibi İzmir Bulvarı üzerindeki bir düğün salonu önünde yaptığı asayiş uygulamasında 34 AJL 502 plakalı otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde bulunan M.T. isimli şahsın endişeli ve şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine sürücü otomobilden indirildi. Şahıs üzerinde ve otomobil içerisinde yapılan aramada, otomobilin el frenin yanında bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 30 adet fişek ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, suç unsurları da tahkikatı yürütmek üzere Şehit Ali Rüştü Yetgin Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

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