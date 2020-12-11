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Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, kıskıvrak yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.12.2020 21:01 | Son Güncelleme

Kayseri’de polisin ’dur’ ihtarına uymayan şahıs, aracı ile kaçtı.

Kayseri’de polisin ’dur’ ihtarına uymayan şahıs, aracı ile kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın ’hırsızlık’ suçundan arandığı öğrenilirken, araçta da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü suç araştırma ekipleri, durumundan şüphelendiği 38 KR 004 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarını hiçe sayan sürücü E.K., aracı ile kaçmaya başladı. Aracı kovalayan ekipler, Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerinde aracı kıskıvrak yakaladı. Araç sürücüsü E.K. gözaltına alınırken, ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, E.K.’nın da ’hırsızlık’ suçundan arandığı belirlendi. Ehliyeti de olmayan E.K.’ya 5 bin 964 TL para cezası da yazıldı.
Araç çekici ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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