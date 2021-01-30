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Polisin ’dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü duvara çarptı

30.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Bafra ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan tescilsiz ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü bir evin bahçe duvarına çarparak yaralandı.Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan tescilsiz ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü bir evin bahçe duvarına çarparak yaralandı.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz ve tescilsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yaman K., hızla uzaklaştı. Kaçan motosiklet sürücüsü Yasemin Sokak’ta direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarına çarparak yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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