YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 09.12.2020 08:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücü kısa kovalamacının ardından durduruldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücü kısa kovalamacının ardından durduruldu. Sürücünün yapılan alkol kontrolünde 100 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
Olay, Efeler ilçesi Aydın Muğla Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 09 AEB 190 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan kısa kovalamacanın Ovaeymir Kavşağı’nda son buldu. Durdurulan otomobilin sürücüsü Y.S.’nin yapılan alkol kontrolünde 100 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Y.S.’ye trafik yönünden çeşitli maddelerden 6 bin 460 lira ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan idari para cezası kesilirken, otomobil de çekici ile otoparka çekildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:06
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Acar Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Meltem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.