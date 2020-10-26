Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yakalanan 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp araçlarıyla kaçtıktan sonra kovalamacayla yakalanan 2 uyuşturucu zanlısı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, plakası önceden tespit edilen aracı, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşısındaki uygulama noktasında durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kamyonetle uygulama noktasından kaçtı.
Kaçış güzergahında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yakınlarında şüpheli araçtan bir poşet içerisinde yeşil reçeteyle satılan sentetik hap yere atıldı.
Ekiplerce yapılan takip sonucu şüpheli araç, Yeşilyurt Mahallesi'nde durduruldu. Polis ekipleri, kamyonetteki S.B. ve A.S'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.