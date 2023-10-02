Polisin gözünden kaçmadı, torpidoya gizlenen 3 tabanca çıktı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Polis ekiplerince yapılan aramada, aracın torpidosuna gizlenmiş poşet ve bezlere sarılı ruhsatsız 3 tabanca, 3 şarjör ve 25 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sahibi A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

