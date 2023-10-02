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  4. Polisin gözünden kaçmadı, torpidoya gizlenen 3 tabanca çıktı

Polisin gözünden kaçmadı, torpidoya gizlenen 3 tabanca çıktı

02.10.2023 14:19 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de polisleri tarafından şüphe üzerine durdurulan hafif ticari aracın torpidosuna gizlenen 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Polis ekiplerince yapılan aramada, aracın torpidosuna gizlenmiş poşet ve bezlere sarılı ruhsatsız 3 tabanca, 3 şarjör ve 25 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sahibi A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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