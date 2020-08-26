Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıs tutuklandı

Aydın’da çeşitli suçlardan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve dün yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan S.E. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün öğlen saatlerinde çeşitli suçlardan araması bulunan ve iki hafta önce polisin ’teslim ol’ çağrısına silahla karşılık veren S.E.’nin kiralık bir araçla seyir halinde olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Kardeşi G.E.’nin de içerisinde bulunduğu kiralık araç ile kaçmaya başlayan şahıs, Efeler ilçesinden İncirliova ve Germencik ilçesine doğru kaçtı. Zaman zaman tali yollarda izini kaybettirmek isteyen şahısları yakalamak için polis ve jandarma ekipleri takiplerini sürdürdü. Şahısların kaçtıkları aracın Bodrum’dan kiralandığını belirleyen ekipler araç takip sistemi ile şahısları takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu son olarak Germencik’in Alangüllü Mahallesi’ne giren S.E. ve G.E. kardeşler çıkmaz yola girdi. Burada aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalışan S.E. ve G.E. kardeşlerden S.E. yakalanacağını anlayınca başına silah dayadı. Ekipler tarafından ikna çalışmaları kısa sürede sonuç verdi ve S.E. silahla birlikte polis ekiplerine teslim olurken, araçta bulunan kardeşi G.E. ise dağlık arazide izin kaybettirdi.

Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

