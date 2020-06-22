YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Polisin maske mesaisi

Polisin maske mesaisi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.06.2020 17:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde maske takma zorunluluğunun gelmesinin ardından ilk iş gününde polis ekipleri, kent genelinde denetim yaptı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde maske takma zorunluluğunun gelmesinin ardından ilk iş gününde polis ekipleri, kent genelinde denetim yaptı. Maske takanlara teşekkür eden polis ekipleri, maske takmayan ya da uygun kullanmayanlara ise son ihtarı verdi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tekirdağ Valiliği bünyesindeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde sokak ve toplu kullanım alanlarında 22 Haziran itibariyle maske takma zorunluğu getirildi. Alınan kararın uygulamaya konulduğu ilk gün polis ekipleri ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Polisler, “Korona virüs ile mücadelemiz devam etmektedir. Kendi sağlığımızı ve yakınlarımızın sağlığını korumak için lütfen sosyal mesafeye ve maske kullanımına özen gösterelim. Uymayanları uyaralım. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır” uyarısı yaptı.
Kaldırımlarda ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda yaya maske kontrolü yapıldı. Cami minarelerinden ve belediye hoparlörlerinden de maske ve sosyal mesafe kuralı yönünde anonslar gerçekleştirildi.
Diğer taraftan, vatandaşların büyük bir bölümünün kurala uyarak sokakta ve toplu kulanım alanlarında maske taktığı görüldü. Maske takmayan ya da kuralına uygun takmayanlar ise, polisi görünce hemen maskesini düzelterek yoluna devam etti.
Bununla birlikte polis güçleri, ilçe genelinde maske denetiminin her gün devam edeceğine işaret ederek, tüm uyarılara rağmen maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası kesileceğini duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Akdeniz Üniversitesi Layla’nın yüzünü güldürdü

Akdeniz Üniversitesi Layla’nın yüzünü güldürdü

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi

441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Tekirdağ Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:31
Öğle
13:17
İkindi
17:17
Akşam
20:53
Yatsı
22:44

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Deva Eczanesi
Cerkezkoy
Alkan Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Tütüncü Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
İpek Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Muratlı’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

Muratlı’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı

Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı

Tekirdağ'da marketlerde yoğunluk yaşandı

Tekirdağ'da marketlerde yoğunluk yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.