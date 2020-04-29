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Polisin şüphelendiği otomobilden silah ve kesici aletler ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 29.04.2020 00:13 | Son Güncelleme

Polisin şüphelendiği otomobilden silah ve kesici aletler ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polisin şüphelenerek inceleme yaptığı park halindeki otomobilden silah ve kesici aletler ele geçirildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halinde bulunan bir otomobil ve içerisindeki iki kişiden şüphelenerek inceleme yaptı.

Araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, fişek ile çeşitli türden 2 bıçak bulundu.

Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen araçtaki Hamza K. (25) ve Yakup A. (32) adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada şüphelilere sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

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