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Polisin yakaladığı 3 torbacı tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.12.2020 15:45 | Son Güncelleme

Eskişehir’de narkotik polisi yılbaşı öncesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 3’ü tutuklandı.Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Cumhuriyet ve Yenibağlar mahallelerinde eş zamanlı olarak yapıldı.

Eskişehir’de narkotik polisi yılbaşı öncesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 3’ü tutuklandı.
Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Cumhuriyet ve Yenibağlar mahallelerinde eş zamanlı olarak yapıldı. Uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs gözaltına alındığı operasyonlarda 66,14 gram gelen metamfetamin, 48 adet sentetik ecza hap, 17,16 gram skunk, 8,88 gram esrar, 3 gram bonzai, 2 adet ecstacy hap, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 10 şahsa ‘uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak’ suçlarında haklarında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

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