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Polisler dolandırıcılık olaylarına karşı kahvehaneleri gezerek vatandaşları uyardı

10.05.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlar iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılığa karşı uyarılarak, bilgilendirildi.

Polisler dolandırıcılık olaylarına karşı kahvehaneleri gezerek vatandaşları uyardı

Bayburt’ta bulunan tüm kahvehaneleri gezerek vatandaşları tek tek uyaran ekipler, önemli hatırlatmalarda bulundular.

Dolandırıcılıkla ilgili detaylı bir şekilde bilgiler aktaran polisleri can kulağıyla dinleyen vatandaşlar, verilen bilgilerden dolayı memnun olduklarını söyleyerek polislere teşekkür ettiler.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan ve merak ettiği konulara açıklık getiren ekipler "Bankanın değil, karakolun, emniyetin yolunu tutun" diyerek vatandaşlara karşı uyarılarını sürdürdü.

Sohbetlerini yarıda bırakarak dikkatle polisleri dinleyen vatandaşlar anlaşılmayan yerleri kendilerince birbirlerine anlatarak yardımcı oldular o anlar ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Ekipler, "Sizleri ısrarla arayabilirler, gün içerisinde belki 100 kere bile arayabilirler. Sizi arayan şahıslar sizlerden acaba bu numara kimin diye merak edip aramalara geri dönmenizi bekliyorlar. Bu tuzağa düşmeyin ve sizi arayan yabancı numaralara geri dönmeyin" şeklinde konuşarak bilinmeyen numaralara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundular.

Bununla birlikte bilgilendirme faaliyeti yürüten ekipler İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün ’dikkat yüklü miktarda para veya ziynetle tapu, noter, banka, döviz bürosu, kuyumcu vb. yerlerde yapacağınız işlemlerinizde’ başlıklı uyarıcı afişi kahvehanelerin görünen kısımlarına, duvarlara astılar.

"AYAKLARINIZ BANKAYA DEĞİL, KARAKOLA GİTSİN"

’Adınız, bankanız terör örgütüne karıştı’ diyerek mesaj gönderen, para isteyen şahıslara karşı dikkatli davranılması gerektiğine vurgu yapan polisler, "Suç örgütlerine adınız karışırsa sizi polis, asker, savcı adıyla kimse arayıp bilgi vermez. Böyle bir uygulamamız yok. Bize para yatırın, şu kadar meblağı verin sizi aklayalım kimse demez" ifadeleriyle hatırlatmalarda bulundular. "Ayaklarınız karakola değil de bankaya gidiyorsa dolandırıldınız demek. Ayaklarınız daima karakola gitsin" diyerek uyarılarını sürdüren polisler, "Böyle bir durum olursa ilk müracaat edeceğiniz yer polis merkezimiz, inşallah bu gibi şeylerle karşılamazsınız" sözlerini kullanarak vatandaşları ikaz ettiler.
Öte yandan yürütülen çalışmalar neticesinde bir hayli bilinçlenen vatandaşlar, gelen aramalara dönmediklerini, polislerin uyarılarını dikkate aldıklarını vurgulayarak, arayanlara karşı tedbirli olacaklarını ve dolandırıcıların tuzaklarına düşmeyeceklerini söylediler. "Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuşan bir vatandaş ise polislerin uyarılarından memnun olduğunu belirterek, "Bizim için yapıyorlar, bizler kandırılmayalım diye emek veriyorlar. Allah devletimizden, polisimizden, askerimizden razı olsun" dedi.

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