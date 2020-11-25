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Polisler korona denetimi yaptı

AMASYA HABERLERİ  | 25.11.2020 17:32 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı denetim gerçekleştirdi.Yeni tip korona virüs salgının yayılmasının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması için ülke genelinde birçok kısıtlamaya gidilirken bazı vatandaşların hala maske ve mesafe kuralına riayet etmediği görülüyor.

Polisler korona denetimi yaptı

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı denetim gerçekleştirdi.
Yeni tip korona virüs salgının yayılmasının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması için ülke genelinde birçok kısıtlamaya gidilirken bazı vatandaşların hala maske ve mesafe kuralına riayet etmediği görülüyor. Bu nedenle İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Yokuşbaşı Caddesi’nde korona virüs ile mücadelede vazgeçilmez olan sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Sosyal mesafe ve maske denetimi yapan polisler, maske takmayan, maskesini çenesine indiren ya da koluna takan işyeri sahiplerine ve vatandaşlara tek tek uyarılarda bulundu.
Ekipler tarafından maske takmamakta ısrarcı olan kişilere gerekli cezai işlem uygulanıyor.

Polisler korona denetimi yaptı

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