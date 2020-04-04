YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Polisler, minibüs, market ve 20 yaş altı denetim yaptı

Polisler, minibüs, market ve 20 yaş altı denetim yaptı

NİĞDE HABERLERİ  | 04.04.2020 15:21 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketlerde, toplu taşıma araçlarında, duraklarda ve umuma açık yerlerde, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Polisler, minibüs, market ve 20 yaş altı denetim yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketlerde, toplu taşıma araçlarında, duraklarda ve umuma açık yerlerde, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, toplu alışveriş yapılan mağazaları da denetleyerek maskesi olmayan vatandaşları ikaz etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamalarını artırdı. Ekipler uygulama kapsamında marketleri, toplu taşıma araçlarını ve umuma açık yerleri denetleyen ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Toplu taşıma araçlarına maskesiz binen vatandaşları uyaran ekipler, sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.
Öte yandan, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kentte kurulan pazar yerlerinde tek yerden giriş ve çıkış uygulaması başlattı.

Polisler, minibüs, market ve 20 yaş altı denetim yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Niğde Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:15
Öğle
12:49
İkindi
16:24
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Niğde Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Levent Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Özarısoy Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Çıftlık Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niğde’de tıbbi malzeme stokçusuna baskın

Niğde’de tıbbi malzeme stokçusuna baskın

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Niğdeli Fatma, kardeşine böbreğini verdi

Niğdeli Fatma, kardeşine böbreğini verdi

Başbakan Erdoğan’dan Niğde Belediyespor’a Mesaj

Başbakan Erdoğan’dan Niğde Belediyespor’a Mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.