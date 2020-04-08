YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Polisler, sokakta yaşayan sahipsiz kedilere yiyecek bıraktı

Polisler, sokakta yaşayan sahipsiz kedilere yiyecek bıraktı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.04.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından parklarda bulunan sahipsiz kedilere yiyecek bırakıldı.Korona virüs önlemleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından parklarda bulunan sahipsiz kedilere yiyecek bırakıldı.
Korona virüs önlemleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. Bu kapsamında Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından parklarda bulunan sahipsiz kedilere yiyecek bırakıldı.
Kumluca Günay Sahil Tesislerine giden polis ekipleri, burada bulunan çok sayıdaki sahipsiz kedilere mama ve yiyecek bıraktı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, “İçişleri Bakanlığımız tarafından valiliklerimize gönderilen genelgeyle başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşın bu konudaki hassasiyetinin artırılması istenmişti. Ekiplerimiz de bu kapsamda ilçemizde bulunan sosyal alanlarda ve parklarda bulunan kedilere yem ve mama bıraktı. Çalışmalarımız bu yönde devam edecektir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Antalya Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
05:03
Sabah
06:26
Öğle
13:04
İkindi
16:41
Akşam
19:32
Yatsı
20:50

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Dila Eczanesi
Muratpasa
Gün Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Sema Eczanesi
Muratpasa
Sönmez Eczanesi
Muratpasa
Bülbüller Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde koronavirüs önlemleri arttırıldı

Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde koronavirüs önlemleri arttırıldı

Manavgatta bazı mahalleler karantinaya alındı

Manavgatta bazı mahalleler karantinaya alındı

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Maslak’tan ‘içki’ eleştirisi

Maslak’tan ‘içki’ eleştirisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.