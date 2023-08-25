Polislerce şüpheliler üzerinden silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Belirli tarihlerde Tepebaşı ilçe Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlular ile mücadele çalışması başlatıldı. Durumundan şüphelenilerek durdurulan, J.E. isimli şahsın üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 fişek ele geçirildi.

Yine çalışmalarda, polisin “Dur” ikazına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan araç içerisinde bulunan M.A.K. isimli şahsa kontrol yapıldı. Ekiplerce yapılan kontrollerde şahsın 1.31 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca araç içerisinden 1 tüfek, 6 dolu kartuş 1 kesici alet, ele geçirildi.

Ekiplerin M.A.U. isimli şahsın sorgulamasında yağma suçundan arandığı tespit edilirken, bir adreste park halindeki araç içerisinde bulunan Y.C. isimli şahısın üzerinden 4,35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edildi.



