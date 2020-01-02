YURTHABER
  4. Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.01.2020 22:12 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan 15 yaşındaki sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Kavşağında 15 yaşındaki H.H.

Adıyaman’da, polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan 15 yaşındaki sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Kavşağında 15 yaşındaki H.H. idaresindeki 01 DVM 38 plakalı otomobilden şüphelenen polis ekipleri otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayarak ara sokaklara kaçan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Durum üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Otomobili tehlikeli bir şekilde kullanan ve polis ekiplerinden kaçmaya çalışan otomobil, ara sokaklardan dakikalarca kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 dakika boyunca kaçan otomobil, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında yakalandı. Durdurulan otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü H.H’nin 15 yaşında olduğu ve ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Bir yakınına ait arabayı habersiz şekilde aldığı öğrenilen H.H., ekip otosuna bindirilen H.H., polis merkezine götürüldü. Öte yandan H.H’nin kullandığı araç ise otoparka çekildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önündeki kapıyı fark etmeyince... Önündeki kapıyı fark etmeyince...
Adıyaman Belediyesi’nden, fedakar anneye ziyaretAdıyaman Belediyesi’nden, fedakar anneye ziyaret
‘Millet kıraathanesi’ öğrencileri ağırlıyor‘Millet kıraathanesi’ öğrencileri ağırlıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:36
İkindi
15:06
Akşam
17:26
Yatsı
18:48

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

Hayat Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Derman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Turanlı’dan duyarlı esnafa teşekkür

Turanlı’dan duyarlı esnafa teşekkür

Kardeşini sokak ortasında bıçakladı

Kardeşini sokak ortasında bıçakladı

‘Senin derdin benim derdim’ projesi

‘Senin derdin benim derdim’ projesi

Başkan Turanlı: “Hep birlikte daha yeşil bir Kahta için”

Başkan Turanlı: “Hep birlikte daha yeşil bir Kahta için”

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.