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Polislerden şehit çocuğuna 23 Nisan sürprizi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.04.2020 15:54 | Son Güncelleme

Polislerden şehit çocuğuna 23 Nisan sürprizi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 3 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan polis memuru Ali Sevim'in oğlu Eyüphan Sevim'i ziyaret ederek Sevim'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve doğum gününü kutladı.

Şehidin polis arkadaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'ndeki evlerinin balkonunda annesi Demet Sevim ile 23 Nisan etkinliklerini izleyen 4 yaşındaki Eyüphan Sevim'e pasta ve oyuncakla sürpriz yaptı.

Anne Demet Sevim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi bugün çok mutlu ettiniz. Oğlum ve eşim adına teşekkür ederim. Oğlum 23 Nisan doğumlu. Bugün iki kutlamamız var. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Polisler Eyüphan Sevim'e hediyeler verdi.

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