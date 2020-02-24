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Polislerden vatandaşlara bez çanta

AMASYA HABERLERİ  | 24.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz bez çanta dağıtıldı.Çevrenin korunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Polislik Büro Amirliği ekipleri, pazartesi günleri kurulan pazara alışveriş yapmaya gelen halka, Döner Taş Cami önünde bez çanta dağıtımı yaptı.Çevre kirliliğinin giderilmesi kapsamında vatandaşları duyarlı olmaya davet eden İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, “Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması amacıyla başlatılan uygulamalar kapsamında Toplum Desteklik Polislik Büro ekiplerimiz, tarafından vatandaşlarımıza bez çanta dağıtımı yaptık.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz bez çanta dağıtıldı.
Çevrenin korunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Polislik Büro Amirliği ekipleri, pazartesi günleri kurulan pazara alışveriş yapmaya gelen halka, Döner Taş Cami önünde bez çanta dağıtımı yaptı.
Çevre kirliliğinin giderilmesi kapsamında vatandaşları duyarlı olmaya davet eden İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, “Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması amacıyla başlatılan uygulamalar kapsamında Toplum Desteklik Polislik Büro ekiplerimiz, tarafından vatandaşlarımıza bez çanta dağıtımı yaptık. Doğada yok olması çok uzun yıllar alan naylon poşet yerine bez çanta kullanımında vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

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