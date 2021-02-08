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Polislere tatlı sürpriz

08.02.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Düzce’de Ağa Mahallesi sakinleri, kavga var diyerek mahalleye çağırdıkları polis ekiplerine, pandemi sürecindeki yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ederek pasta ikram etti.Pandemi süresince yoğun tempoda çalışan ancak son günlerde birçok sosyal medya ortamında ve internet sitesinde yer alan olumsuz haberlerle moralleri bozulan polisler için Düzce’de Ağa Mahallesi sakinleri sürpriz sokak partisi hazırladı.

Düzce’de Ağa Mahallesi sakinleri, kavga var diyerek mahalleye çağırdıkları polis ekiplerine, pandemi sürecindeki yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ederek pasta ikram etti.
Pandemi süresince yoğun tempoda çalışan ancak son günlerde birçok sosyal medya ortamında ve internet sitesinde yer alan olumsuz haberlerle moralleri bozulan polisler için Düzce’de Ağa Mahallesi sakinleri sürpriz sokak partisi hazırladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala mahallelerinde kavga olduğu ihbarı veren mahalle sakinleri polislerin mahalle girişinde görülmesiyle ellerindeki meşaleleri yakan vatandaşlar, polisleri alkışlarla karşıladı. Polis ekipleri ise vatandaşların meşaleli karşılamasına sirenlerini çalarak teşekkür etti. Araçlarından inen polislere hazırladıkları pastayı ikram eden mahalle sakinleri duygu dolu konuşma yaparak, polislere yaptıkları görev için teşekkür ettiler.

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