Polislerin kovaladığı şahısların üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Durmayarak devam eden aracı kovalayan polis ekipleri, önünü keserek durdurdu. Araçtaki B.D., A.Y. ve A.R. isimli şahısları indirip üst araması yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, kesici alet ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahısların yapılan sorgusunda otomobil, motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından çok sayıda suç kayıtları olduğunu belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

