YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Polisten 6 uyuşturucu şüphelisine operasyonu

Polisten 6 uyuşturucu şüphelisine operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.02.2020 01:46 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 şüpheli uyuşturucu tacirini yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı.

Polisten 6 uyuşturucu şüphelisine operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 şüpheli uyuşturucu tacirini yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 604 adet uyuşturucu hap ile 6.62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu şüphelileri ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Polisten 6 uyuşturucu şüphelisine operasyonu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Milletvekili Fendoğlu, esnafın kredi sorununu gündeme getirdi

Milletvekili Fendoğlu, esnafın kredi sorununu gündeme getirdi

Uzman çavuş trafik kazasında yaralandı

Uzman çavuş trafik kazasında yaralandı

Kışla Ortaokulu’ndan "BOCCE" başarısı

Kışla Ortaokulu’ndan "BOCCE" başarısı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'dan Gezi Parkı davası kararı değerlendirmesi:

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'dan Gezi Parkı davası kararı değerlendirmesi:

’’Epilepsi kontrol altına alınabilen bir hastalıktır’’

’’Epilepsi kontrol altına alınabilen bir hastalıktır’’

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:26
Sabah
07:49
Öğle
13:27
İkindi
16:27
Akşam
18:56
Yatsı
20:14

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Çınar Eczanesi
Merkez
Gökben Eczanesi
Merkez
Yeşilli Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Can Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.