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Polisten çocuklara ve gençlere bilgilendirme

26.12.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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Tortum İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından okullarda "Kişisel Güvenlik Ve Suçtan Korunma Yöntemleri Eğitimi” düzenlendi.

Polisten çocuklara ve gençlere bilgilendirme

Geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlere günlük yaşamlarında suçtan ve suçludan korumak, suçun mağduru olmalarını engellemek, istenmemesine rağmen suçun mağduru olmaları durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek amacıyla Tortum’da bilgilendirme eğitimleri yapıldı.

Tortum İlçe Emniyet Amirliği, çağımızın en büyük sorunlarından olan sanal dünyanın olumsuzluklarına karşı koyabilmeleri için bilinç oluşturmak gibi amaçlarla 4 gün boyunca sorumluluk bölgesinde bulunan liseler ve ortaokullarda “Kişisel Güvenlik Ve Suçtan Korunma Yöntemleri Eğitimi” düzenlendi. Eğitim kapsamında 366 öğrenci ve 27 öğretmenimize eğitim verildi.

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