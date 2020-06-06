Polisten esnafa korona denetimi

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde pazar yeri, AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezi, hamam, spor salonu, lokanta, kafe, kahvehane ile taksi, şehir içi otobüs ve minibüslerde denetim yaptı. Genelge belirtilen yasaklara uymayan 16 kişi veya firmaya idari işlem uygulandı.

Polis ekipleri kurallara uymayan iş yerleri ve kişilere gerekli uyarılar yapılarak cezai işlem uyguladı. Balıkesir il genelinde yapılan denetimlerde, Berber, kuaför ve güzellik salonları, AVM’ler, Taksi durakları, pazar yerleri, Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları, cami ve ibadethanelerde çalışma şartları, hijyen kuralları, maske takılıp, takılmadığı, tezgahlar arası mesafe, randevu sistemi, araçlarda kurallara uyulup, uyulmadığı denetlendi. Polis ekipleri genelge doğrultusunda yapılan uygulama kapsamında, 458 berber, kuaför veya güzellik salonu, 12 AVM ve AVM’ler de ki 127 iş yeri, 22 pazar yeri, 449 kahvehane, kıraathane, 331 lokanta, kafe, 364 cami ve 83 açık alan, 76 konaklama tesisi, 49 piknik alanı, 12 hamam veya sauna, 437 taksi ve taksi durağı, 408 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı denetlendi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan, 7 pazar esnafı, 2 taksi, 3 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım firması ile 4 şahsa idari işlem uygulandı.

