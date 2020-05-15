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Polisten güven ve huzur uygulaması

ÇORUM HABERLERİ  | 15.05.2020 17:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle, bugün ülke genelinde eş zamanlı olduğu gibi Sungurlu’da da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ilçede güven ve huzur uygulaması yaptı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle, bugün ülke genelinde eş zamanlı olduğu gibi Sungurlu’da da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ilçede güven ve huzur uygulaması yaptı. Uygulamada araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi.
Uygulamada Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler parklarda asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Umuma açık alanda gerçekleştirilen uygulamada araçlar durdurulurken, kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıldı.

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