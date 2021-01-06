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Polisten kaçan 8 düzensiz göçmen ve 3 organizatör ormanlık alanda yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.01.2021 00:30 | Son Güncelleme

Polisten kaçan 8 düzensiz göçmen ve 3 organizatör ormanlık alanda yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan Kongo uyruklu 8 düzensiz göçmen ve 3 organizatör, ormanlık alanda yakalandı.

Cunda Adası'nda görev yapan bekçi ekipleri, M.E.S idaresindeki panelvan araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uyulmaması üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.

Kısa sürede takip edildiğini fark eden sürücü M.E.S, aracı Ortunç yolundaki ormanlık alana sürdü.

Bir süre sonra aracı durduran sürücü, yanındaki 10 kişiyle beraber ormanlık alanda saklanmaya başladı.

Ormanlık alanda fenerlerle yaklaşık 1 saat arama çalışması yapan polis ve bekçi ekipleri, aralarında 2 çocuk ve 1 kadının da bulunduğu 8 Kongo uyruklu göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen M.E.S, F.E ve E.C'yi yakaladı.

Yakalanan göçmenleri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getiren ekipler; burada yiyecek, içecek, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu.

Öte yandan gözaltına alınan organizatörlerden M.E.S'nin 7 ayrı suçtan aramasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. F.E ve E.C'nin de çeşitli suçlardan sabıkalı oldukları öğrenildi.

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