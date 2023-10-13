Polisten kaçan araçtan 10 kaçak çıktı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte göçmen kaçakçılığı suçunun yasa dışı göçmenlerin kalmasına imkan sağlayanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen planlı ve rutin kontroller neticesinde, durumundan şüphelenilen bir araç takibe alındı. Araç dur ihtarlarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç Yeni Sanayi Sitesi ilerisinde durduruldu.

Araçta toplam 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen olduğu tespit edilerek göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Araç şoförü ise gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



