YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Polisten kaçan araçtan 10 kaçak çıktı

Polisten kaçan araçtan 10 kaçak çıktı

13.10.2023 08:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde polisten kaçan şüpheli araçtan 10 kaçak göçmen çıktı.

Polisten kaçan araçtan 10 kaçak çıktı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte göçmen kaçakçılığı suçunun yasa dışı göçmenlerin kalmasına imkan sağlayanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen planlı ve rutin kontroller neticesinde, durumundan şüphelenilen bir araç takibe alındı. Araç dur ihtarlarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç Yeni Sanayi Sitesi ilerisinde durduruldu.

Araçta toplam 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen olduğu tespit edilerek göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Araç şoförü ise gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Polisten kaçan araçtan 10 kaçak çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli’nde 11 kişi tutuklandıKırklareli’nde 11 kişi tutuklandı
Bahçeye giren ayılar arı kovanlarına ve çevreye zarar verdiBahçeye giren ayılar arı kovanlarına ve çevreye zarar verdi
Jandarma operasyonunda 18 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandıJandarma operasyonunda 18 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 13 Ekim Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
13:03
İkindi
16:08
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Cuma

Baskin eczanesi
Merkez
Özer eczanesi
Babaeski
Serap eczanesi
Babaeski
Basak eczanesi
Demirkoy
Can eczanesi
Luleburgaz
Okyay eczanesi
Luleburgaz
Güneş eczanesi
Luleburgaz
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.