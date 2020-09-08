Polisten kaçan otomobil elektrik direğine çarptı

Adıyaman’da, polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan ve daha sonra kazaya karışan otomobil sürücüsü, otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri 34 BH 9687 plakalı otomobilden şüphelenerek aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayan otomobil, kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Meydana gelen kovalamacada otomobil elektrik direğine çarparak durdu. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis ekipleri, kendilerinden kaçan ve daha sonra kazaya karışan otomobilde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



